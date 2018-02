Norske bilister risikerer dagbøter fra 1. mars

Fra 1. mars får du dagbøter av myndighetene hvis du ikke har ansvarsforsikring på bilen din.





Stortinget har bestemt at alle kjøretøy som har på skilter og regnes som registrert, skal ha et minimum av ansvarsforsikring. Dette gjelder både biler, busser, traktorer, mopeder og motorsykler,

– Blir svært kostbart

Tidligere i høst ble det anslått at mer enn 115.000 kjøretøy ikke hadde lovpålagt forsikring. Etter at det ble sendt ut et informasjonsbrev til de aktuelle bileierne, har imidlertid tallet sunket til 97.000, skriver Broom

Dagbøtene som trer i kraft fra månedsskiftet er på 150 kroner, og det er Trafikkforsikringsforeningen som har fått oppgaven med å kreve inn disse.

– Jeg forstår ikke at noen tør å kjøre uten forsikring. Fra 1. mars blir det uansett svært kostbart å droppe bilforsikringen. Eier du et registrert kjøretøy må du ha forsikring. Sørg for å ha forsikringen i orden, eller avskilt bilen, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth, i en pressemelding.