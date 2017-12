Norske gravide tester fosteret i utlandet

Mange norske gravide reiser til ultralydklinikker i Danmark og Sverige for å få tatt prøver som de ikke får tatt i Norge.





- Vi har hatt et stabilt antall norske gravide over flere år og det er mellom fem og seks kvinner i uken, forteller klinikksjef Lillian Skibsted.

Flere av de norske kvinnene som reiser til den private klinikken i København kommer tidlig i svangerskapet.

- Noen kommer meget tidlig, den ene testen kan tas etter ni uker av svangerskapet. De kommer tidlig fordi de vil være sikre på at barnet er friskt, sier Skibsted.

Sjekker for sykdommer

Mange kommer for å få utført nakkefoldscanning av fosteret.

- Og de siste årene har det vært den nye NIPT-testen de kommer for å få, forteller Skibsted.

NIPT står for Not Invasive Prenatal Test og er en blodprøve som kan påvise kromosomavvik som Downs syndrom, kjønn og arvelige sykdommer.

- Testen kan også påvise Trisomi 13 og 18 og også kjønnskromosomer, altså den kan påvise om fosteret har normale kjønnskromosomer eller ikke, sier Skibsted.

Kommer til Norge NIPT innføres i Norge fra 2018. Da er det kvinner som er over 38 år på termindato og kvinner med økt risiko for kromosomavvik hos fosteret som får tilbud om testen.

I dag får denne gruppen tilbud om en KUB-test, altså en ultralyd og blodprøve for å undersøke om fosteret har kromosomavvik. For å fastslå dette helt sikkert får man tilbud om en fostervannsprøve, noe som øker risikoen for spontanabort. I fjor var det 6279 som fikk fosterdiagnostikk i Norge, 2920 av dem var 38 år eller eldre.



Da helseminister Bent Høie bestemte at NIPT-test skulle erstatte fostervannsprøven begrunnet han det blant annet med at denne har en mye lavere risiko for spontanabort.

Ifølge Skibsted kommer en del norske gravide til Ultralydklinikken etter at de har fått tilbud om KUB-test i Norge.

- De sier at de ikke ønsker å ta en fostervannsprøve fordi det er en risiko for abort, sier Skibsted.

- Tror fortsatt mange vil komme Det er gravide i alle aldre som reiser fra Norge til København for å ta slike prøver.

- Men de aller fleste er nok fra 30 år og oppover. Det er jo også en dyr reise å ta så det er ikke så mange unge som kommer, sier Skibsted.

Klinikksjefen tror norske kvinner vil fortsette å oppsøke hennes klinikk selv om NIPT-testen nå skal innføres i Norge.

- Det vil nok komme noen færre norske kvinner over 38 år. Men det vil nok fortsatt være mange i andre aldre, særlig mellom 35 og 38 år, som er bekymret for fosteret. Så jeg tror antallet vil være det samme framover, sier Skibsted.

