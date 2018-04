Norske mobilkunder får minst for pengene

Det sier Forbrukerrådet til Aftenposten.



Mens man i Sverige, Finland og Danmark får fri databruk for 300 kroner, får man kun 5 gigabyte til tilsvarende pris her hjemme.



Forbrukerrådet mener datatrafikk er blitt en melkeku for norske mobiloperatører. Telenor og Telia er uenig - og skylder på tøff konkurranse og ulikt lønnsnivå.