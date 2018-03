For tredje år på rad er Katharina og Alexandra Andresen verdens yngste milliardærer.

Det viser den ferske Forbes-listen over verdens rikeste.



De 21 og 22 år gamle arvingene til Johan Andresen, er ifølge listen god for rundt 7,7 milliarder kroner hver.



Verdens aller rikeste er Amazon-sjef Jeff Bezos, som er verdt over 874 milliarder.