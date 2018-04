Northug & Klæbo ble suksess

Endelig fikk vi oppleve å se Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo gå en teamsprint sammen for aller første gang. Og det ble en umiddelbar suksess.

De to langrennsstjernene knuste all motstand og tok en overlegen seier i Bysprinten i Mosjøen nå i ettermiddag.



Northug viste gammel storhet da han skaffet ankermann Klæbo flere meters avstand til de andre løperne - ikke minst svenskene, som ble nummer to med Erik Silfver og Gustav Nordstrøm.

Britiske Andrew Musgrave og Andrew Young tok tredjeplassen