Petter Northug ble slått med over fem minutter på dagens tremil i Skandinavisk Cup i Sverige.

Landslagssjef Vidar Løfshus sa før rennet at han forventet at trønderen skulle være med i toppen, men Northug passerte målstreken som nummer 48.



Om fire skal Northug ut i sin første OL-kvalifisering under NM-rennet på Hamar.