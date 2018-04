Northug trues med rettssak

Petter Northug trues nå med rettslige skritt etter at skistjernen i går på sosiale medier la ut navnet på den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Northug var tilstede på kampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal i går kveld og la ut en video på sin Instagram-story der han skrev at moldespilleren skal fengsles, mens RBK-fansen sang det samme.



Litt senere slettet Northug, som har over 400.000 følgere, videoen. Advokat Øyvind Panzer Iversen sier at de vil vurdere å ta saken videre.