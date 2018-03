Petter Northug har vunnet et skirenn.

I dag gikk han til topps i det 44 kilometer lange Flyktningerennet i Trøndelag.



Trønderen vant blant annet over landslagskollega Didrik Tønseth.



Etter målgang sa Northug, trolig med en god dose ironi, at Flyktningerennet er en stor klassiker, og at sesongen derfor er reddet.