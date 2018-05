- Den tidligere presidenten i Det internasjonale Skiskytterforbundet, Anders Besseberg antydet at det var korrupsjon som gjorde at russiske Tyumen fikk VM.

Han skal ha sagt dette på et IBU-møte, kommer det frem i hittil ukjente, interne dokumenter, melder NRK.



Besseberg selv vil ikke kommentere dette. Han er under politietterforskning for korrupsjon og manipulasjon av dopingprøver.