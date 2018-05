NRK-profiler på lufta mot sin vilje

Blant disse er Ronny Brede Aase fra P3 morgen og Finn Bjelke fra Herreavdelingen.



Brede Aase sier til VG han synes det er ubehaglig og at han har fått meldinger om at han er en streikebryter. Også Bjelke har fått kjeft av egne lyttere.



NRK svarer at de skylder å gi publikum et best mulig tilbud, og at det er innenfor å bruke stoff som ble produsert før streiken startet.