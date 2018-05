Ett av de sterkeste argumentene til Norsk Journalistlag i NRK er at lønnsforskjellen mellom NRK og de store mediehusene er på 110.000 kroner.



NRK mener imidlertid at sammenligningsgrunnlaget gir et feil bildet, da NRK i mindre fylker ligger over gjennomsnittet hva gjelder lønn, skriver VG.