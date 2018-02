- NSB må rydde opp slik at togene går når de skal og med nok vogner.

Det mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag kalte konsernsjefen kalt inn på teppet etter at mange tog har blitt innstilt og at kunder har måttet stå som sild i tønne på grunn av lav bemanning.



Solvik-Olsen sier det ikke er akseptablet at kundene har blitt skadelidende.