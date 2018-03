NVE varsler at det nå er svært stor fare for snøskred flere steder i Nord-Norge.

Svekkede snølag kan fort gi etter på grunn av nedbør og vind og turgåere bes nå om å holde god avstand til skredutsatte områder.



I løpet av dagen kommer det til å gå flere naturlige og store skred, varsler NVE.



Senest mandag gikk et snøskred like nord for Svolvær der en person var svært nær å bli tatt.