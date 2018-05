NVE er bekymret for vannstand

Det sier vakthavende hydrolog, Per Glad etter at NVE i dag opprettholdt flomvarselet på oransje nivå for de store vassdragene på Østlandet.



Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø, opplyser NVE.



De er bekymret for vannstanden i de mindre elvene og vannføringer på rødt nivå de neste dagene.