Ny dårlig måling for KrF

Hadde det vært valg i dag, ville partiet kun fått 4,9 prosent i fylket, viser målingen Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende.



Det er under bunnoteringen på 7,3 prosent i 2015 i Hordaland som tradisjonelt har vært svært viktig for KrF.



Målingen viser også at Høyre ville gjort sitt sterkeste valg i fylket siden 1979, med en oppslutning på 31,8 prosent.