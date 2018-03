Ny kommunelov: - Folkevalgte skal få foreldrepermisjon

Det foreslår regjeringen i den nye kommuneloven som ble lagt frem i dag.



Der kommer det også frem at kommunene skal sørge for at de forlkevalgte får samme rett til sykepenger og ytelser ved yrkesskade.



Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier dette er viktig blant annet for å rekruttere kvinner til politikken.