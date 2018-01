Ny lov har gjort politihverdagen lettere

LETTERE HVERDAG: En ny lov har gjort det lettere for politiet å dømme strafferettslige utilregnelige. Foto: NTB scanpix

At strafferettslige utilregnelige som stjeler og gjør innbrudd nå kan dømmes til behandling har lettet jobben for politiet.

Politiet i Norges tre største byer til forteller til P4 Nyhetene at de har fått en enklere hverdag.





Mange gjengangere

Tidligere brukte politiet store ressurser på å pågripe psykisk syke personer som gjentatte ganger begikk vinningskriminalitet.

Politiførstebetjent Pål Berg i Trondheim, Pål Berg sier mange forbrytere var gjengangere.

– Det medfører at vi har fått mer tid til å prioritere andre saker med gjerningspersoner som er tilrengelig, så det har frigjort mye etterforskningskapasitet hos oss, sier Berg,

Berg sier de har lenge opplevd stor misnøye fra bedrifter som gjentatte ganger har vært utsatt for grove tyverier fra de samme personene, Og en av disse begikk nærmere 200 lovbrudd fra januar 2015 til oktober 2016 - uten at han kunne dømmes.

– Næringslivet i Trondheim har rett og slett fått det bedre, sier Berg.

Også politiet i Bergen opplyser at loven gjør forebyggingen lettere.

– På sikt tror jeg dette vil hjelpe politiet i arbeidet med disse kandidatene, sier politioverbetjent Geir Lussan ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiadvokat Birgitte Staib Østebrøt ved psykiatrigruppen i Oslo politidistrikt er glad en slik lov kom på plass.

– Det er en veldig viktig lovendring. Vi har nå endelig et verktøy overfor denne målgruppen, sier Østerbrøt.

Men i påvente av en slik lov, måtte de til slutt starte et prosjekt sammen med kommunen hvor de gir gjengangere tett oppfølging etter at de har begått et lovbrudd.

– Vi ser en nedgang i kriminalitet fra denne gruppen etter at dette samarbeidet ble iverksatt, sier Østebrøt, som mener en slik lov ikke er nok for å hjelpe gjengangerne.

– Vi mener at vi må jobbe forebyggende også før, under og etter en slik dom, slår hun fast.