Britisk politi har arrestert en sjette person i forbindelse med eksplosjonen i en bygning i Leicester der fem mennesker mistet livet for en uke siden.

Det melder Sky News.



I går ble tre menn i 30-årene siktet for mordbrann, mens to andre er siktet for å hatt befatning med saken.



Eksplosjonen er ifølge politiet ikke terrorrelatert.