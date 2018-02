Ny medalje for Jansrud

Nordmannen var regjerende olympisk mester, og lå lenge an til gullet i natt også, men Matthias Mayer og Beat Feuz ble for sterke til slutt.

– Jeg er veldig fornøyd med medaljen igjen. Jeg fikk ikke et innslag av skuffelse på noen som helst måte, men jeg fikk en tanke om at hvis jeg hadde kjørt litt bedre eller truffet litt bedre så kunne jeg tatt gullet, sier Jansrud til P4.

Det så ut som du var veldig fornøyd da du kom i mål. Trodde du at du hadde gullet litt i lomma?

– Nei, på ingen måte. Jeg er ikke skrudd sammen sånn. Jeg var fornøyd med at jeg ledet så mye. Du skylder deg selv som idrettsutøver å juble når du får grønne tall - utelukkende fordi du bruker en del timer på trening og du ser mye røde tall i en karriere, fortsetter Jansrud.

Aksel Lund Svindal ble nummer 5.

Medaljefest i går

I går sørge de norske utøverne for en historisk medaljefest. Hele seks medaljer ble sikret i løpet av dagen. Det startet med at Aksel Lund Svindal tok gull i utfor, Kjetil Jansrud sikret sølvet, mens Ragnhil Mowinckel tok sølv for kvinnene i alpint.





På langrennssiden tok Ragnhild Haga gull på 10-kilometer, mens Bjørgen tok bronse.





Johannes Thingnes Bø kunne tørke gledestårer da han tok gull på normaldistansen i OL etter to bom på skyting.