Ny pågripelse i Jemtland-saken

Siktet for falsk forklaring.

Politiet i Innlandet har pågrepet enda en mann i forbindelse med drapet på Janne Jemtland i Brumunddal i Hedmark.





Mannen har tidligere hatt status som vitne i saken men er nå siktet for falsk forklaringet opplyste politiet på en pressekonferanse fredag.





Ikke funnet våpenet

Politiet ville ikke si noe om hvilken relasjon den siktede mannen har til den drepte kvinnen.





Janne Jemtland ble meldt savnet fra hjemmet sitt i Brumunddal 29. desember i fjor. Hun ble funnet død i Glomma 13. januar og ektemannen er siktet for forsettlig drap.





Politiet mener kvinnen ble skutt. På pressekonferansen i dag kom det fram at politiet ikke har funnet noe våpen.





- Vi har aktive søk etter våpenet, sa politiadvokat André van der Eyden.





- Plantet blod

På pressekonferansen kom det også fram at politiet mener den siktede ektemannen plantet de to blodsporene som ble funnet i Brumunddal under leteaksjonen etter tobarnsmoren.





Blodsporene ble funnet rundt 11 kilometer fra parets eiendom.





Ektemannen sitter i varetekt avhøres nesten hver dag.





- Han er nå i sitt sjuende avhør i løpet av denne uken. Han er villig til å la seg avhøre og forklarer seg for politiet, sa van der Eynden.





Han erkjenner ikke straffskyld for drap, sa politiet.





- Han knytter seg til situasjonen hvor Janne døde men betegner det som et uhell, sa politiadvokaten.