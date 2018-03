Ny rapport: - Voldsutsatte barn får ikke hjelp

Barneombudet har snakket med over 50 barn, som har blitt utsatt for vold og overgrep. Barna forteller om et svært mangelfullt hjelpeapparat.



- Jeg ble jo sjokkert, da jeg så hvor dårlig det står til, sier barneombud Anne Lindboe.

Dobbelt svik mot barna I den ferske rapporten fra Barneombudet kommer det blant annet fram at mange voldsutsatte barn ikke får den hjelpen de faktisk har krav på. Saken fortsetter under bildet. HJELP: Over 50 voldsutsatte barn har deltatt i rapporten. De etterlyser koordinert hjelp. Foto: Shutterstock - Veldig mange av barna har ikke fått hjelp. De har vært utsatt for alvorlig vold og seksuelle overgrep, vi har funnet dem, men så har vi ikke hatt noe tilbud til dem i etterkant. Og det er jo egentlig et dobbelt svik mot barna, sier Lindboe.

Ingen har ansvar I dag er det ingen sektor eller tjeneste som har et definert ansvar for følge opp disse barna. Noen får hjelp fra Barne - og ungdomspsykiatrien, BUP, men altfor mange får ikke det. Og andre hjelpetilbud er ofte for oppstykket.

"Jeg måtte vente i sju år før jeg fikk hjelp. De prøvde å søke meg inn til BUP tre ganger, og det var først da jeg begynte med alvorlig selvskading, utagering og begynte å ruse meg at jeg fikk hjelp." -Barn utsatt for vold.

Saken fortsetter under bildet. KREVER: Barneombud Anne Lindboe krever at politikere og kommuner sørger for bedre hjelpetilbud. Foto: NTB scanpix - Sånn kan vi ikke ha det, sier Lindboe.

Politikere og kommuner Svært mange barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold og overgrep. Barn som ikke får bearbeidet det de har blitt utsatt for risikerer å bli syke og aldri få orden på livet sitt igjen.

-En av våre anbefalinger er at vi må ha en instans i kommunen, i helsetjenesten, som har et ansvar for å koordinere og hjelpe barna, sier hun og mener både politikere og kommuner må komme på banen.