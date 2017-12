Nye FN-sanksjoner mot Nord-Korea

Sanksjonene innebærer kraftige kutt i oljeimporten som er svært viktig for landets atomvåpen- og rakettprogram.



Vedtaket betyr også at alle nordkoreanere som jobber i utlandet, skal sendes hjem innen slutten av 2019. Titusener av nordkoreanere er sendt til Russland og Kina for å skaffe regimet inntekter. Ifølge FN-tjenestemenn jobber de under slavelignende forhold, melder NTB.