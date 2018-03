Nye Hydro-utslipp i Brasil

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg sier i en pressemelding at han beklager sterkt overfor lokalbefolkningen.



- Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for, sier Brandtzæg.

Han varsler samtidig at Hydro nå utvider den uavhengige granskningen av saken.



Etter det første funnet av forurenset drikkevann rundt anlegget har myndighetene pålagt Hydro å halvere produksjonen på ubestemt tid.