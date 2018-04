Nye personer har dukket opp i Tina-saken

Det melder NRK, etter at Kripos sin Cold Case-gruppe i dag leverte sin rapport der de konkluderer med at politiet bør iverksette videre etterforskning av drapet på Tina Jørgensen i 2000.



NRK kjenner til at noen av de mest interessante opplysningene som Kripos har fått i løpet av vinteren gjelder personer som aldri tidligere har vært en del av etterforskningen.