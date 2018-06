Det skriver Aftenposten.



En rapport avdekker at leveringene er forsinket, passkioskene har store mangler, og Politidirektoratet mangler den rette kompetansen for å få ting på rett kjøl igjen.



Sluttprisen på prosjektet ligger nå an til å bli nesten 400 millioner dyrere enn det hva beregnet til.