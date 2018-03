Nye tilfeller av omgangssyke

Foreningen håpet i går at utbruddet skulle være over, men opplyser nå at ni nye personer er blitt fraktet ut fra turisthytter med symptomer på norovirus i går kveld og i dag.



Det som er positivt, ifølge DNT, er at på de fleste hyttene hvor det først ble registrert syke, har det ikke vært nye utbrudd.



Totalt er det nå 38 kjente tilfeller av omgangssyke på åtte DNT-hytter.