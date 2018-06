Nye twitter-angrep fra Trump

Natt til i går ble Trudeau kalt svak og uærlig. I natt skriver USAs president at Justin Trudeau "spiller såret når han blir avslørt".

- Rettferdig handel bør kalles urettferdig når den ikke er gjensidig, skriver Trump.



I en annen twitter-melding langer han også ut mot NATO-landene som han mener betaler for lite. - USA betaler nesten hele prisen for å beskytte de samme landene som snyter oss på handel, skriver Trump.