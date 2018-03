Han slo Tord Asle Gjerdalen i spurten - hadde da brukt vel to timer og 33 minutter på de 54 kilometerne fra Rena til Lillehammer.



Petter Northug gikk Birken for første gang. Blir riktigere å si at han tok seg god tid - ikke at han fikk så god tid. Skistjernen gikk i mål over 24 minutter bak vinneren - på 97. plass.