Rundt 800 nynazister er i dag ventet å samles i den tyske byen Ostritz for å markere Adolf Hitler sin bursdag.

Store politistyrker er satt inn for å holde markeringen under kontroll.



Tyskland blir av menneskerettighetsorganisasjoner kritisert for å ikke forhindre høyreekstremismens fremmarsj de siste årene.



I 2016 sto høyreekstreme bak 1600 voldsforbrytelser, en økning på 16 prosent fra året før.