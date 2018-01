Økende frykt for børskrakk

Siden 2009 har børsene steget med 320 prosent.



Sjefen for global mikro i Citibank (Ebrahim Rahbari), sier til Aftenposten at det vil ende med at vi får en stor korreksjon på børsen som vil trigge en øknomisk nedtur.



DNBs konsernsjef Rune Bjerke sier til avisen at som bank må de være flinke til å si i fra om at det som går lenge oppover, høyst sannsynlig skal gå nedover igjen.