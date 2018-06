Øker fokus på rusede turisbussjåfører

Den siste tiden har politiet ifølge NRK fått flere tips om at det ikke er uvanlig at sjåførene, som ofte overnatter på hoteller eller campingplass, sitter og drikker til langt på natt.



Nylig ble to sjåfører med promille stanset i Aurland i Sogn og Fjordane. Bussen var stappfulle av turister.



NHO Reiseliv støtter fokuset, og vil at overnattingsstedene skal bli flinkere til å melde fra.