Mens det i 2016 ble oppdaget rundt 700 falske sedler, hadde tallet steget til 1700 i fjor, opplyser Norges Bank til NRK.



Men de sier økningen har vært ventet, siden det ble tatt i bruk ny sedler, og de har sett fra andre land at enkelte utnytter at folk ikke er like godt kjent med de nye sikkerhetselementene.