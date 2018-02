Sjømateksporten fortsetter å øke for Norge.

I januar solgte vi sjømat ut av landet for 7,7 milliarder kroner. Det er en økning på to prosent fra samme måned i fjor.



Og det er et variert sjømat-tilbud som eksporteres. Det var en økning i salget både av ørret, sild, klippfisk, reker og fersk og frossen torsk.