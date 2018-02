Økning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratet

Det viser en ny rapport Helsedirektoratet la frem i dag.



At levevaner og levekår er så utslagsgivende for sosiale ulikheter bekymrer Helsedirektoratet.



Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, sier de ikke kan peke på enkeltårsaker til økningen, men at det må tiltak til for å utjevne forskjellene.