Økning i ungdomskriminalitet i Oslo

I fjor økte dette med 25,3 prosent i Oslo, Asker og Bærum sammenlignet med 2016. Det ble registrert 3140 straffbare forhold blant unge under 18 år, noe som er det høyeste antallet siden 2010.



Tore Soldal, leder av enhet sentrum i Oslo politidistrikt, sier til Aftenposten at økningen kan henge sammen med sosiale problemer, og at de er avhengig av å samarbeide med skole, barnevern og foreldre.