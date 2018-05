Økokrim koblet inn i Vestfold-brann

Det er tatt prøver i området rundt anlegget som begynte å brenne i går morges, og som fremdeles brenner.



Dersom nærmiljøet er forgiftet, vil Økokrim overta saken, opplyser politiet til NTB



Selskapet ble i 2014 dømt for alvorlig miljøkriminalitet etter at det også da begynte å brenne, og halvannet tonn fisk døde etter slukkevannet endte opp i et vassdarg.