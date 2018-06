G7 landene har i dag forpliktet seg til å gjøre mer for å sikre likestilling og at jenter over hele verden skal gå på skole.

Og det er statsminister Erna Solberg glad for.



Hun sier i en pressemelding det er bra G7 landene forplikter seg til å jobbe hardere for at jenter ikke skal nektes en fremtid og muligheter vi tar for gitt.