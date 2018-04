Økt pilotmangel kan gi flere kansellerte fly

I fjor sommer måtte Norwegian kansellere en rekke flyvninger, da de hadde utfordringer med bemanning. Det har selskapet lovet at ikke skal skje i år, etter at de har ansatt mange nye piloter.

Men Carlsen sier det viser at det er tegn til problemer også i Europa.

- Det er mange eksempler på dette. Det beste er vel Ryanair, som i fjor høst måtte kansellere opp mot 30 000 avganger. Årsaken var mangel på arbeidskraft, fordi mange piloter sluttet og gikk til andre arbeidsgivere, sier Yngve Carlsen til P4 Nyhetene.

MINDRE ATTRAKTIVT: Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener blant annet dårligere arbeidsvilkår gjør pilotyrket mindre attraktivt. Foto: NTB scanpix

- Vi vil merke det mest i høysesongen, når flest skal ut og reise. Fra påske til september, og spesielt i sommerperioden. Det er jo i perioden mange piloter også skal avvikle ferie. Da kan det bli utfordringer med å avvikle sommertrafikk, hvis det ikke er nok piloter i de ulike flyselskapene.

Det er allerede i dag betydelig pilotmangel globalt. Først og fremst i Midtøsten og ellers i Asia, som er vekstmarkeder, men også i Nord-Amerika.

Flybransjen vokser med rundt fem prosent i året, og i løpet av de neste 16 årene er det ventet at antallet passasjerer globalt vil dobles, fra dagens fire milliarder til åtte milliarder passasjerer.

Samtidig viser Yngve Carlsen til at maksalderen for piloter nylig ble flyttet fra 60 til 65 år.

- Så man har på en måte kjøpt seg de fem årene med forsinkelse, og det vil vi merke nå, sier forbundslederen.

TRENGER FOLK: SAS trenger opp mot 150 nye piloter hvert år. Mye av årsaken er stor pensjonsavgang. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix



Og nettopp pensjonsavgang merker SAS nå.

– De siste tre, fire årene har SAS rekruttert rundt 300 piloter. Men på grunn av stor pensjonsavgang trenger vi mellom 100 og 150 piloter årlig fra 2020, sier kommunikasjonsdirektør i SAS, Knut Morten Johansen, til NRK. På grunn av dette trenger flyselskapet mellom 1000 og 1500 piloter de neste ti årene. I tillegg kommer ekstra arbeidskraft på grunn av ekspansjon. Norwegian har rekruttert rundt 1100 piloter de siste to årene, og trenger mellom 250 og 300 piloter i året, ifølge NRK. Lite attraktivt

Det er flyprodusentene Boeing og Airbus som i stor grad gjør beregningene for hvor mange piloter som trengs. Det baseres på hvor mange fly de produserer.

I 2017 reiste 4,1 milliarder passasjerer med fly globalt, mens det de neste 16 årene er planer om at det skal dobles.

Da kommer også behovet for nye piloter. For et par år siden var prognosen at det var behov for 95 000 piloter, men det er nå justert opp til rundt 106 000.

- Så det har ikke blitt færre akkurat, sier Carlsen i Norges Flygerforbund.

- Det trengs folk. Det er behov for å utdanne flere, og at flere skal ønske å utdanne seg til å bli pilot. Det har vært utfordringer med dårlige arbeidskontrakter i enkelte lavprisselskaper . Det gjør at det er færre som ønsker dette yrket.

HAR ANSATT: Norwegian har de siste par årene ansatt over 1000 nye piloter for å unngå kanselleringer. Foto: NTB scanpix

Carlsen sier vi vil merke dette på både forsinkelser og kanselleringer i årene som kommer.- Vi får håpe det går bra denne sommeren, men på sikt er det en utfordring med antall piloter ikke vokser like raskt som etterspørselen.