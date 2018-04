Ola Borten Moe fratrer som Sp-nestleder inntil videre

Det skriver NRK.



Navarsete fikk i 2016 en sjikanerende melding fra en fest på en hyttetur der ti menn deltok, hvorav åtte har sentrale verv i partiet.



Moe sier til statskanalen at meldingen er dypt beklagelig, og at det skapes så mye tvil og usikkerhet rundt saken at det er umulig å fungere som nestleder.



Borten Moe sier derimot ikke at han sto meldingen, og håper saken blir løst.