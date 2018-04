Oljeopprør i Ap

Det er et oljeopprør på gang i Arbeiderpartiet.

Det skriver Aftenposten, som viser til at 10 av fylkespartiene i Ap nå har vedtatt resolusjoner der de bryter med landsmøtets kompromiss om å konsekvensutrede oljevirksomhet i deler av Lofoten, Vesterålen og Senja.



Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier det er en tydelig endring i Ap, men understreker at landsmøtets vedtak ligger fast til et nytt landsmøte eventuelt endrer det.