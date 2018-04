Om få timer kan du sjekke om du får igjen penger på skatten

Nytt av året er at Skatteetaten har fjernet det som Ifølge Skattebetalerforeningen er den viktigste posten; nemlig post 5.0. Dette var et rent merknadsfelt, der skatteyterne kunne legge inn tilleggsinformasjon.

Skatteetaten har i en mail til Skattebetalerforeningen forklart bakgrunnen for at de har valgt å fjerne posten.

– Vår erfaring med merknadsfeltet (post 5.0) har vært at det brukes til å oppgi opplysninger om inntekter, fradrag, formue eller gjeld som enten allerede var eller skulle ha vært ført i en egen post i skattemeldingen. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling.