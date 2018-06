De opplyser til NTB at det er utplassert over 60 brannmannskaper på øya, og at to helikoptre klare. Et tredje helikopter kan kalles inn, og på grunn av vinden har de også bedt Heimevernet om bistand.



Brannen på Ombo i Ryfylke, et område nordøst i Rogaland, startet forrige søndag.