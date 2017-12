Omstridt blodprøve for gravide innføres i vår

Den omstridte blodprøven som kan avdekke om gravide bærer på et foster med Downs syndrom innføres tidligst til våren neste år.



Det opplyser Klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, Kjell Salvesen, som koordinerer arbeidet med å innføre testen i Norge. Regjeringen bestemte i mars i år at NIPT-testen skal tilbys i Norge.

På anbud

- Sånn som det ser ut nå tror vi at dette blir i mars eller april 2018, sier Salvesen.

Nå er jobben med å finne et laboratorium som kan analysere testene i gang.

- Vi er i ferd med å utlyse et offentlig anbud som vi håper noen utenlandske laboratorium skal gi oss tilbud på slik at vi kan gjennomføre testen, sier Salvesen.

Kun til en gruppe gravide

Testen skal erstatte fostervannsprøven som gravide med økt risiko for kromosomavvik og gravide som er over 38 år kan få tilbud om i Norge i dag etter ultralyd.

NIPT-testen kan avdekke om fosteret har kromosomavvik som Downs syndrom, Pataus syndrom og Edwards syndrom. Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk testen.





- Dette tilbudet kommer til å gjelde rundt 600 kvinner hvert år som ellers ville fått tilbud om en fostervannsprøve, sier Salvesen.





Omstridt

Kritikere, blant dem Kristelig Folkeparti, frykter at testen vil gi oss et sorteringssamfunn der det blir lettere for gravide å velge vekk fostre som har kromosomavvik som Downs syndrom.

- Det er jeg helt uenig i. Denne testen er bare for å redusere antall fostervannsprøver i Norge, det er ikke noen flere kvinner som får tilbud om fosterdiagnostikk, sier Salvesen.

Også helseminister Bent Høie en er uenig med kritikerne.