For å gjøre det tryggere å varsle fra om ting på arbeidsplassen bør det opprettes et eget varslerombud.

Det er konklusjonen i en utredning fra Varslingsutvalget, som i dag ble overlevert arbeidsminister Anniken Hauglie.



Leder Anne Cathrine Frøstrup mener det er riktig at et slikt ombud ikke er en del av Arbeidstilsynet, men har en mer fristilt funksjon for bedre å ivareta den som varsler.