Oppdaget bedrageri, fortsatte utbetalinger

NAV fortsatte å betale ut penger til en drosjeeier i flere år etter at de oppdaget at han ikke hadde krav på dette.

Mannen fikk sykepenger og rehabiliteringspenger etter å ha blitt sykemeldt i 2007, men i 2009 oppdaget NAV at han jobbet så mye at han ikke hadde krav på dette.



Likevel fortsatte han å få penger fram til 2014, melder Bergens Tidende.



Drosjeeieren er dømt til ett års fengsel for trygdebedrageri og han må betale tilbake de 1,7 millioner kronene han fikk. NAV har ikke mulighet til å kommentere saken før etter pinse.