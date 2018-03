- Flere kommuner må finne egne løsninger for å løfte eldreomsorgen.

Det sier eldreminister Åse Michaelsen.



Tidligere i dag fortalte P4 Nyhetene at Oslo kommune tilbyr aktivitetstilbud på 30 minutter i uka for eldre med hjelpebehov slik at de kan dra på kafé, kino eller besøke venner og familie.



Michaelsen vil likevel ikke pålegge andre kommuner å gjøre det samme.