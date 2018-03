Bekkevold sier til VG at han ikke lenger har tillit til Listhaug og mener landet ikke er tjent med å ha en justisminister som er så splittende.



Stortinget vedtok torsdag at det er sterkt kritikkverdig at Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.