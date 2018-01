Oppfordrer til hvit januar

Hun mener det er viktig å være klar over når man drikker og hvor mye man drikker.

En sunnere livsstil

- De som er opptatt av trening vil kanskje oppleve at de får et bedre utbytte og effekt. Imunforsvaret kan bli bedre, du kan oppleve et bedre søvnmønster og det er absolutt en fordel for lommeboka, som ofte er blitt litt tynn etter desember.

Ingen mirakelkur

Hun sier det er en myte at en hvit måned renser kroppen for alkohol, for kroppen vår renser seg vanligvis etter 24 timer.

- Mange sier de tar en pause for å rense kroppen, men det er ikke noen umiddelbar helsegevinst å slutte å drikke, fordi kroppen vår er selvrensende fra før.

Hun legger til at ingen kan ta skade av å ta en liten pause fra alkohol likevel.

- Det er å ha alkovett, forklarer hun.