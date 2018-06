Opphevet alkoholforbud

Det ble innført totalforbud mot alkohol på ungdomspartiets arrangementer etter Kristian Tonning Riise-saken i vinter.



Nå er det i stedet innført regler for å begrense alkoholbruken på landsmøtet, melder NRK.



Generalsekretær, Maria Barstad Sanner, sier det var riktig å innføre et forbud, men viser til at partiet det siste halvåret har jobbet mot seksuell trakassering og usunn alkoholkultur.