Opposisjonen kritisk til utsettelse av togutbygging

Opposisjonen reagerer på at at togutbyggingen på Østlandet utsettes.

I går ble det kjent at Jernbanedirektoratet vil forskyve byggingen av dobbeltspor på Østlandet med flere år.



Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV lurer nå på om regjeringen har holdt dem for narr, ved å unnlate å fortelle om dette før nå, skriver VG.



Senere i dag skal samferdselsminiser Ketil Solvik-Olsen redgjøre for saken i Stortinget.